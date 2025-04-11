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В Киеве разоблачили дельцов, которые за $15000 помогали уклонистам нелегально выехать за границу

17:58, 11 апреля 2025
Правоохранители задокументировали причастность подозреваемых к организации незаконного выезда за границу 4 мужчин.
В Киеве разоблачили дельцов, которые за $15000 помогали уклонистам нелегально выехать за границу
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые по предварительному сговору организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемые искали желающих выехать из Украины и за 10–15 тысяч долларов предоставляли им маршрут пересечения границы вне пункта пропуска в Закарпатской области. Мужчин сажали на поезд до Ужгорода, где их встречал один из сообщников, размещал в гостинице и инструктировал, как действовать дальше.

Задокументирована причастность подозреваемых к организации незаконного выезда за границу 4 мужчин.

Теперь дельцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

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прокуратура Киев

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