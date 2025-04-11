У Києві викрили ділків, які за $15000 допомагали ухилянтам нелегально виїхати за кордон

Правоохоронці задокументували причетність підозрюваних до організації незаконного виїзду за кордон 4 чоловіків.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які за попередньою змовою організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрювані шукали охочих виїхати з України та за 10-15 тис. доларів надавали їм маршрут перетину кордону поза межами пункту пропуску у Закарпатській області. Чоловіків садили у потяг до Ужгорода, де їх зустрічав один зі спільників, селив у готель та інструктував як діяти далі.

Задокументовано причетність підозрюваних до організації незаконного виїзду за кордон 4 чоловіків.

Тепер ділкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років з конфіскацією майна.

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