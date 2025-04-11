Адміністрацію колоній пропонують зобов’язати при накладенні стягнення не пізніше 24 годин дати засудженому можливість повідомити про це захисника

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому закон про забезпечення права ув’язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги.

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Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект 12073 «щодо ефективного забезпечення права ув’язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги».

Законопроектом пропонується внести зміни до ч. 15 статті 134 Кримінально-виконавчого кодексу, якими передбачити, що при накладенні стягнення на засудженого до позбавлення волі адміністрація колонії зобов’язана невідкладно, але не пізніше 24 годин, надати йому можливість повідомити про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Також пропонується встановити для дисциплінарної комісії обов’язок зупинити дисциплінарне провадження щодо засудженого до позбавлення волі до моменту отримання копії рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги у разі, якщо такий засуджений не має доступу до адвоката або фахівця в галузі права.

Відповідно, Закон «Про безоплатну правничу допомогу» доповнити нормою, що у разі отримання від адміністрації установи виконання покарань звернення осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 14 цього Закону, про надання безоплатної вторинної правничої допомоги, для здійснення представництва її інтересів під час засідання дисциплінарної комісії центр з надання безоплатної правничої допомоги зобов’язаний негайно прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 9 січня Верховна Рада прийняла цей законопроект в першому читанні. Наразі редакція до другого читання ще не опублікована.

Автор: Наталя Мамченко

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