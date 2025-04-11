Администрацию колоний предлагают обязать при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом закон об обеспечении права заключенных и осужденных на предоставление бесплатной юридической помощи.

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Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект 12073 «об эффективном обеспечении права заключенных и осужденных на предоставление бесплатной юридической помощи».

Законопроектом предлагается внести изменения в ч. 15 статьи 134 Уголовно-исполнительного кодекса, которыми предусмотреть, что при наложении взыскания на осужденного к лишению свободы администрация колонии обязана незамедлительно, но не позднее 24 часов, предоставить ему возможность сообщить об этом близким родственникам, адвокату или другим специалистам в области права, которые по закону имеют право предоставлять юридическую помощь лично или по поручению юридического лица.

Также предлагается установить для дисциплинарной комиссии обязанность приостановить дисциплинарное производство в отношении осужденного к лишению свободы до момента получения копии решения о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи, если такой осужденный не имеет доступа к адвокату или специалисту в области права.

Соответственно, Закон «О бесплатной юридической помощи» предлагается дополнить нормой, согласно которой в случае получения от администрации учреждения исполнения наказаний обращения лиц, указанных в пункте 9 части первой статьи 14 этого Закона, о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи для осуществления представительства их интересов во время заседания дисциплинарной комиссии центр по предоставлению бесплатной юридической помощи обязан немедленно принять решение о предоставлении такой помощи.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», 9 января Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении. На данный момент редакция ко второму чтению еще не опубликована.

Автор: Наталя Мамченко

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