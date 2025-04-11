В Минобороны заявили о значительном улучшении качества вещевого обеспечения военных

В апреле было забраковано всего 2,3% от общего объема имущества — на сумму 26 млн грн, что является значительным улучшением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иллюстративное фото: АрмияInform

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Министерство обороны Украины сообщило, что в апреле зафиксировано существенное улучшение качества вещевого обеспечения Сил обороны благодаря внедрению новых подходов к контролю. В частности, как указывается, за первую неделю апреля Центральное управление контроля качества совместно с представителями Территориальных центров управления приняли вещевое имущество для Сил обороны на сумму более 1 млрд грн.

В Минобороны подчеркивают, что ключевым достижением стало значительное улучшение качества поставленного имущества и существенное снижение объемов возвращенной продукции. В течение указанного периода было забраковано всего 2,3% от общего объема имущества — на сумму 26 млн грн, что является значительным улучшением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Изменения в системе контроля не только улучшили качество поставленной Силам обороны продукции, но и снизили до минимума объемы возвращенного имущества. Поставщики вынуждены более ответственно относиться к своей работе, так как мы обеспечиваем контроль на каждом этапе. Это свидетельствует о правильности выбранного направления», — подчеркнул заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Как улучшения Минобороны ранее внедрило несколько новшеств:

увеличение доли украинских производителей в государственных контрактах, что способствовало повышению качества продукции

внедрение системы повторной проверки товаров в лабораториях, разработанной в сотрудничестве с ГО Statewatch, которая помогает выявлять фальсификации протоколов испытаний

использование фото- и видеофиксации несоответствий в поставках, что обеспечивает дополнительный независимый контроль качества.

Как мы писали, парламентский Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал принять в первом чтении законопроект 13111 о правах интеллектуальной собственности на объекты, созданные в связи с прохождением военной службы.

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