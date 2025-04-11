Как работает система принудительного исполнения судебных решений – объяснение Минюста

Выполнение судебных решений начинается со счетов

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Принудительное исполнение судебных решений - ключевой этап в обеспечении справедливости и соблюдении законов. Министерство юстиции Украины рассказало, как работает эта система и какие результаты достигнуты с начала года.

Основная задача государственных исполнителей - обеспечить выполнение решений суда, в частности по защите прав граждан или взыскания средств в пользу государства. Среди основных инструментов - выявление счетов должника, арест средств, их списание и обращение взыскания на имущество.

Первым шагом после открытия исполнительного производства является арест денежных средств должника, как в гривне, так и в иностранной валюте. После этого государственный исполнитель направляет в банки платежные инструкции для списания средств.

В марте 2025 года в Днепропетровской области в рамках исполнительного производства со счетов физического лица-предпринимателя было принудительно взыскано 1 млн 180 тыс. грн в пользу Государственной налоговой службы. В еще одном производстве по аналогичной процедуре было взыскано 1 млн 404 тыс. грн.

Если на счетах должника средств недостаточно, исполнители работают с его имуществом. Его выявляют, описывают, арестовывают, оценивают и передают на реализацию через государственное предприятие «СЕТАМ». Вырученные средства направляются на погашение долга.

В случаях, когда продать имущество не удалось, взыскателям могут предложить передать его в счет долга. Так, в Днепропетровской области удалось реализовать движимое имущество компании «Укрмонтажспецбуд», что позволило полностью погасить задолженность по зарплате перед 16 работниками на сумму около 700 тыс. грн.

По состоянию на 1 апреля 2025 года по всей Украине фактически выполнено 439 715 исполнительных документов на общую сумму более 4,57 млрд грн. Из них более 1,5 млрд грн - средства, поступившие в бюджет. Сумма исполнительного сбора составляет 599 млн грн.

В Министерстве юстиции отмечают, что обеспечение исполнения судебных решений - это свидетельство действенности закона на практике. Работа по совершенствованию системы продолжается.

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