Як працює система примусового виконання судових рішень – пояснення Мін’юсту

Виконання судових рішень починається з рахунків.

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Примусове виконання судових рішень — ключовий етап у забезпеченні справедливості та дотриманні законів. Міністерство юстиції України розповіло, як працює ця система та яких результатів досягнуто з початку року.

Основне завдання державних виконавців — забезпечити виконання рішень суду, зокрема щодо захисту прав громадян або стягнення коштів на користь держави. Серед основних інструментів — виявлення рахунків боржника, арешт коштів, їх списання та звернення стягнення на майно.

Першим кроком після відкриття виконавчого провадження є арешт грошових коштів боржника, як у гривні, так і в іноземній валюті. Після цього державний виконавець надсилає до банків платіжні інструкції для списання коштів.

У березні 2025 року в Дніпропетровській області у межах виконавчого провадження з рахунків фізичної особи-підприємця було примусово стягнуто 1 млн 180 тис. грн на користь Державної податкової служби. У ще одному провадженні за аналогічною процедурою було стягнуто 1 млн 404 тис. грн.

Якщо на рахунках боржника коштів недостатньо, виконавці працюють з його майном. Його виявляють, описують, арештовують, оцінюють і передають на реалізацію через державне підприємство «СЕТАМ». Виручені кошти спрямовуються на погашення боргу.

У випадках, коли продати майно не вдалося, стягувачам можуть запропонувати передати його в рахунок боргу. Так, у Дніпропетровській області вдалося реалізувати рухоме майно компанії «Укрмонтажспецбуд», що дозволило повністю погасити заборгованість із зарплати перед 16 працівниками на суму близько 700 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2025 року по всій Україні фактично виконано 439 715 виконавчих документів на загальну суму понад 4,57 млрд грн. Із них понад 1,5 млрд грн — кошти, що надійшли до бюджету. Сума виконавчого збору становить 599 млн грн.

У Міністерстві юстиції зазначають, що забезпечення виконання судових рішень — це свідчення дієвості закону на практиці. Робота з удосконалення системи триває.

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