Кабмін виділив понад 700 млн грн на ремонт доріг у прифронтових областях

Прем’єр Юлія Свириденко повідомила, що кошти спрямують на відновлення автошляхів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про виділення додаткових коштів на ремонт автошляхів у прифронтових регіонах.

За її словами, понад 700 мільйонів гривень спрямують на відновлення доріг у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

«Це важливі логістичні маршрути, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, евакуюють людей. Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо, як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах», — наголосила Свириденко.

