Кабмин выделил более 700 млн грн на ремонт дорог в прифронтовых областях

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что средства будут направлены на восстановление автодорог в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.каб

Фото: Getty Images

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о выделении дополнительных средств на ремонт автодорог в прифронтовых регионах.

По ее словам, более 700 миллионов гривен направят на восстановление дорог в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

«Это важные логистические маршруты, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы, эвакуируют людей. Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, громады восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах», — подчеркнула Свириденко.

