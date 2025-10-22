У США жінка виграла суд, використовуючи ChatGPT у якості адвоката

Чат-бот допоміг жінці знайти процедурні помилки в діях судді, підказав, як діяти далі, і навіть підготував відповіді для суду.

У США жителька Каліфорнії змогла скасувати наказ про виселення й уникнути штрафів на десятки тисяч доларів, використавши інструменти штучного інтелекту, зокрема ChatGPT. Про це повідомляє Futurism.

Зазначається, що Лінн Вайт заборгувала за оренду і спочатку програла суд присяжних після отримання повідомлення про виселення. Замість того, щоб звернутися до місцевої організації із захисту прав орендарів, вона вирішила самостійно представляти себе в суді — за допомогою ChatGPT та платформи зі штучним інтелектом Perplexity.

Хоча така стратегія зазвичай приречена на провал, цього разу ШІ виявився напрочуд ефективним. За інформацією NBC, чат-бот допоміг Вайт знайти процедурні помилки в діях судді, підказав, як діяти далі, і навіть підготував відповіді для суду.

«Я не можу переоцінити користь штучного інтелекту у моїй справі. Я б ніколи, ніколи, ніколи не виграла цю апеляцію без ШІ», — розповіла вона журналістам.

