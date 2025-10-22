В США женщина выиграла суд, используя ChatGPT в качестве адвоката

Чат-бот помог женщине найти процедурные ошибки в действиях судьи, подсказал, как действовать дальше, и даже подготовил ответы для суда.

Фото: freepik.com

В США жительница Калифорнии смогла отменить приказ о выселении и избежать штрафов на десятки тысяч долларов, воспользовавшись инструментами искусственного интеллекта, в частности ChatGPT. Об этом сообщает Futurism.

Отмечается, что Линн Уайт задолжала за аренду и сначала проиграла суд присяжных после получения уведомления о выселении. Вместо того чтобы обратиться в местную организацию по защите прав арендаторов, она решила самостоятельно представлять себя в суде — с помощью ChatGPT и платформы искусственного интеллекта Perplexity.

Хотя такая стратегия обычно обречена на провал, в этот раз ИИ оказался на удивление эффективным. По информации NBC, чат-бот помог Уайт найти процедурные ошибки в действиях судьи, подсказал, как действовать дальше, и даже подготовил ответы для суда.

«Я не могу переоценить пользу искусственного интеллекта в моем деле. Я бы никогда, никогда, никогда не выиграла эту апелляцию без ИИ», — рассказала она журналистам.

