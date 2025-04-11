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У Міноборони заявили про суттєве покращення якості речового забезпечення військових

17:40, 11 квітня 2025
У квітні було забраковано лише 2,3% від загального обсягу майна – на суму 26 млн грн, що є істотним покращенням у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У Міноборони заявили про суттєве покращення якості речового забезпечення військових
Ілюстративне фото: АрміяInform
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Міністерство оборони України повідомило, що у квітні зафіксувало суттєве покращення якості речового забезпечення Сил оборони завдяки запровадженню нових підходів до контролю. Зокрема, як вказується, за перший тиждень квітня Центральне управління контролю якості разом із представниками Територіальних центрів управління прийняли речового майна для Сил оборони на суму понад 1 млрд грн.

У Міноборони наголошують, що ключовим досягненням стало значне покращення якості поставленого майна та суттєве зменшення обсягів повернутої продукції. Упродовж зазначеного періоду було забраковано лише 2,3% від загального обсягу майна – на суму 26 млн грн, що є істотним покращенням у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

«Зміни в системі контролю не лише покращили якість поставленої Силам оборони продукції, а й знизили до мінімуму обсяги повернутого майна. Постачальники змушені відповідальніше ставитися до своєї роботи, адже ми забезпечуємо контроль на кожному етапі. Це свідчить про правильність обраного напрямку», – наголосив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Як покращення Міноборони перед цим ввело декілька нововведень:

  • збільшення частки українських виробників у державних контрактах, що сприяло підвищенню якості продукції
  • впровадження системи повторної перевірки товарів у лабораторіях, розробленої у співпраці з ГО Statewatch, яка допомагає виявляти фальсифікації протоколів випробувань
  • використання фото- та відеофіксації невідповідностей у поставках, що забезпечує додатковий незалежний контроль якості.

Як ми писали, парламентський Комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 13111 щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби.

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військовослужбовці Міноборони

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