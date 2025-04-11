264 тысячи за рапорт – суд обязал курсантку возместить государству расходы на обучение

Львовский окружной административный суд обязал бывшую курсантку Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возместить более 264 тысяч гривен за обучение, которое она досрочно прекратила. Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений по делу № 380/6563/24.
Согласно материалам дела, курсантка поступила в университет в августе 2023 года, однако уже в феврале 2024-го подала рапорт на отчисление, объяснив свое решение нежеланием продолжать обучение. Согласно контракту, который она подписала, в случае досрочного прекращения обучения без уважительной причины студент обязан компенсировать государству расходы, понесенные во время его обучения.
К таким расходам входит денежное обеспечение, питание, медицинское обслуживание и коммунальные услуги. По расчетам университета, общая сумма компенсации составила 264 016 гривен, из которых большую часть - 232 900 грн - составило именно денежное обеспечение.
Суд установил, что ответчица была ознакомлена с расчетом суммы и не возражала против нее. Учитывая это, суд удовлетворил иск учебного заведения в полном объеме. Судебные расходы не подлежат распределению, следовательно вся сумма подлежит взысканию с бывшей курсантки.
Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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