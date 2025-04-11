264 тысячи за рапорт – суд обязал курсантку возместить государству расходы на обучение

Бывшая курсантка должна возместить более 260 тысяч гривен за досрочное отчисление из университета Воздушных Сил.

Фото: Министерство обороны Украины

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Львовский окружной административный суд обязал бывшую курсантку Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возместить более 264 тысяч гривен за обучение, которое она досрочно прекратила. Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений по делу № 380/6563/24.

Согласно материалам дела, курсантка поступила в университет в августе 2023 года, однако уже в феврале 2024-го подала рапорт на отчисление, объяснив свое решение нежеланием продолжать обучение. Согласно контракту, который она подписала, в случае досрочного прекращения обучения без уважительной причины студент обязан компенсировать государству расходы, понесенные во время его обучения.

К таким расходам входит денежное обеспечение, питание, медицинское обслуживание и коммунальные услуги. По расчетам университета, общая сумма компенсации составила 264 016 гривен, из которых большую часть - 232 900 грн - составило именно денежное обеспечение.

Суд установил, что ответчица была ознакомлена с расчетом суммы и не возражала против нее. Учитывая это, суд удовлетворил иск учебного заведения в полном объеме. Судебные расходы не подлежат распределению, следовательно вся сумма подлежит взысканию с бывшей курсантки.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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