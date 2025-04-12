Укрзалізниця додає новий поїзд до Дніпра на Великдень

Укрзалізниця запустила додатковий поїзд Київ — Дніпро на великодні свята.

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До великодніх свят Укрзалізниця додала ще один поїзд у популярному напрямку. Йдеться про швидкий поїзд №220/219 сполученням Київ — Дніпро — Київ, квитки на який уже доступні для продажу.

Поїзд вирушатиме зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44, а до Дніпра прибуватиме о 21:00. У зворотному напрямку передбачено відправлення з Дніпра о 08:15 та прибуття до Києва о 16:17.

Розклад підібраний так, аби пасажири могли комфортно дістатися до місця призначення і мали час для святкових зустрічей з близькими. Маршрут також зручний для мешканців Кам’янського.

Придбати квитки можна через застосунок Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або у залізничних касах.

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