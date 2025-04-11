Кабмін поклав виконання обов'язків Голови Держкіно на Максима Александрова

До цього виконання обов'язків Голови Державного агентства України з питань кіно було покладено на Юлію Шевчук.

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Кабінет Міністрів під час свого засідання у п’ятницю, 11 квітня, розглянув низку кадрових питань.

Зокрема, Уряд визнав таким, що втратило чинність розпорядження КМУ від 5 липня 2024 року № 662 («Про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Державного агентства України з питань кіно на Шевчук Ю. І.»)

Водночас було прийнято рішення тимчасово покласти виконання обов'язків Голови Державного агентства України з питань кіно на Александрова Максима Івановича.

Окрім того, Кабмін ухвалив наступні розпорядження:

Россошанську Ольгу Валентинівну звільнили з посади першого заступника Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти та призначили Головою цього агентства.

Гопчака Ігоря Васильовича звільнили з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України та призначили Головою цього агентства.

Шевчук Юлію Іванівну звільнили з посади першого заступника Голови Державного агентства України з питань кіно.

Задорожного Олександра Вячеславовича призначили державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Коротецького Василя Петровича призначили заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

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