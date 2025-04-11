Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы – Даниил Гетманцев

Если в 2025 году объем международной финансовой помощи может достичь $55 млрд, то в 2026 году партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных потребностей – Даниил Гетманцев.

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Украине придется искать компенсаторы для поддержки финансирования бюджета в 2026 году на фоне сокращения международной финансовой поддержки. Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью Mind.

Относительно вопроса повышения налогов, учитывая, что в Меморандуме с МВФ снова упоминается необходимость пересмотра ставки НДС для увеличения поступлений в госбюджет, он отметил, что очень важен контекст, в рамках которого следует обсуждать пересмотр любых налоговых ставок.

«Начиная с 2026 года, для Украины все острее становится вопрос финансирования дефицита госбюджета. Если в 2025 году объем международной финансовой помощи, без учета МВФ, может достичь $55 млрд, то в 2026 году партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных потребностей – и это с учетом завершения войны в 2025 году. Если этого не произойдет – бюджетные потребности вырастут.

Таким образом, международное финансирование очень смещено на 2025 год. В частности, в этом году должно поступить $39 млрд из $50 млрд по механизму ERA. При этом часть этих средств должна быть зарезервирована на финансирование дефицита в 2026 году ($8,5 млрд), а еще часть ($9,1 млрд) должна быть использована как буфер капитала на случай негативного развития событий. Поэтому важно не растратить эти средства в 2025 году.

Что касается программы с МВФ, то Украина уже получила две трети предусмотренного финансирования. Таким образом, сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы», – отметил он.

Относительно того, о каких компенсаторах может идти речь, Даниил Гетманцев заметил, что «нужно «выжать» все из детенизации, которая способна принести госбюджету еще 420–450 млрд грн, и приложить усилия для ускорения роста ВВП, для чего экономический блок Кабмина должен разрабатывать, принимать и реализовывать соответствующие программы».

«Только после того, как все эти резервы будут исчерпаны, а потребности госбюджета не будут полностью покрыты, мы сможем обсуждать варианты пересмотра налогов», – подчеркнул он.

Таким образом, в 2025 году повышение ставки НДС точно не будет рассматриваться.

Автор: Наталя Мамченко

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