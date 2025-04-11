Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы – Даниил Гетманцев

15:09, 11 апреля 2025
Если в 2025 году объем международной финансовой помощи может достичь $55 млрд, то в 2026 году партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных потребностей – Даниил Гетманцев.
Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы – Даниил Гетманцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украине придется искать компенсаторы для поддержки финансирования бюджета в 2026 году на фоне сокращения международной финансовой поддержки. Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью Mind.

Относительно вопроса повышения налогов, учитывая, что в Меморандуме с МВФ снова упоминается необходимость пересмотра ставки НДС для увеличения поступлений в госбюджет, он отметил, что очень важен контекст, в рамках которого следует обсуждать пересмотр любых налоговых ставок.

«Начиная с 2026 года, для Украины все острее становится вопрос финансирования дефицита госбюджета. Если в 2025 году объем международной финансовой помощи, без учета МВФ, может достичь $55 млрд, то в 2026 году партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных потребностей – и это с учетом завершения войны в 2025 году. Если этого не произойдет – бюджетные потребности вырастут.

Таким образом, международное финансирование очень смещено на 2025 год. В частности, в этом году должно поступить $39 млрд из $50 млрд по механизму ERA. При этом часть этих средств должна быть зарезервирована на финансирование дефицита в 2026 году ($8,5 млрд), а еще часть ($9,1 млрд) должна быть использована как буфер капитала на случай негативного развития событий. Поэтому важно не растратить эти средства в 2025 году.

Что касается программы с МВФ, то Украина уже получила две трети предусмотренного финансирования. Таким образом, сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы», – отметил он.

Относительно того, о каких компенсаторах может идти речь, Даниил Гетманцев заметил, что «нужно «выжать» все из детенизации, которая способна принести госбюджету еще 420–450 млрд грн, и приложить усилия для ускорения роста ВВП, для чего экономический блок Кабмина должен разрабатывать, принимать и реализовывать соответствующие программы».

«Только после того, как все эти резервы будут исчерпаны, а потребности госбюджета не будут полностью покрыты, мы сможем обсуждать варианты пересмотра налогов», – подчеркнул он.

Таким образом, в 2025 году повышение ставки НДС точно не будет рассматриваться.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

бюджет госбюджет Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – комитет рекомендовал принять законопроект Кабмина

Минцифры предлагается включить в состав сектора безопасности и обороны, однако Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что в Минобороны уже работают подразделения, ответственные за внедрение и развитие новейших технологий.

Сокращение международной поддержки в 2026 году неизбежно, и первоочередная задача – искать компенсаторы – Даниил Гетманцев

Если в 2025 году объем международной финансовой помощи может достичь $55 млрд, то в 2026 году партнеры могут выделить лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных потребностей – Даниил Гетманцев.

Администрацию колоний предлагают обязать при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом закон об обеспечении права заключенных и осужденных на предоставление бесплатной юридической помощи.

За военнослужащими будут сохраняться авторские права на изобретения, созданные ими во время военной службы — комитет рекомендовал принять законопроект

Кроме того, Устав внутренней службы ВСУ предлагают дополнить нормой, согласно которой приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.

ВККС совместно с ГРД в течение 2 лет будет проверять декларации добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – Минюст внес законопроект

Кабмин зарегистрировал разработанный Минюстом законопроект, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности и семейных связей судей Антикоррупционного суда и Верховного Суда в течение двух лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду