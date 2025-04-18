Міністр фінансів Сергій Марченко розкрив, чи підніматимуть в Україні податки

Сергій Марченко заявив, що ніяких планів щодо фіскалізації Мінфін не планує.

Фото: mof.gov.ua

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Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що наразі немає планів щодо підняття податків або інших планів щодо фіскалізації. Про це він сказав у Верховній Раді під час «Години уряду», трансляцію якої веде нардеп Олексій Гончаренко.

«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», – сказав він.

Марченко додав, що найближчий план – підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

«Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось «секретом Полішинеля» і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», – зауважив очільник Мінфіну.

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