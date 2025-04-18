У Києві 22-річний молодик їздив на лімузині під російську музику — за справу взялася поліція

Молодика притягнули до адміністративної відповідальності.

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Під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм каналів правоохоронці виявили відео, на якому група молодих людей хизуючись своєю поведінкою виходили із лімузину у центрі столиці під звучання російських пісень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Автором відео виявився 22-річний киянин, якого правоохоронці запросили до відділку поліції та склали на нього адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Під час спілкування він розповів, що оригінал відео був без музики, а вже публікуючи його у Тікток він "заради хайпу" вирішив додати пісні російського виконавця.

Співробітники поліції склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

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