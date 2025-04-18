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В Італії обірвалася канатна дорога – загинуло четверо людей

15:33, 18 квітня 2025
В результаті падіння кабіни на Монте-Файто четверо загиблих, один у лікарні.
В Італії обірвалася канатна дорога – загинуло четверо людей
Фото: CNN
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Поблизу Неаполя сталася аварія на канатній дорозі — загинули четверо людей, ще один пасажир отримав серйозні поранення. Про це повідомили гірські рятувальники та пожежники, інформує CNN з посиланням на місцеву владу.

Інцидент трапився на вершині гори Монте-Файто, приблизно за 45 кілометрів на південний схід від Неаполя. За попередніми даними, причиною аварії став обрив троса, який утримував кабіну.

Серед загиблих — оператор канатної дороги з сусіднього міста, двоє громадян Великої Британії та турист з Ізраїлю. Ще один ізраїльтянин перебуває в лікарні Неаполя у стабільному, але важкому стані.

«Те, що сталося – це немислима і непередбачувана трагедія», — прокоментував подію Умберто Де Грегоріо, керівник компанії EAV, яка обслуговує канатну дорогу.

За словами Де Грегоріо, дорога була відкрита лише десять днів тому — на весняно-літній туристичний сезон. Розслідування триває, на місці працюють технічні експерти та слідчі.

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Італія

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