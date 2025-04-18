На Закарпатті двоє чоловіків загинули від вибуху гранати під час застілля

Один із чоловіків витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого відбувся вибух.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей. Правоохоронці проводять розслідування. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у селі Лалово Мукачівського району 46-річна жінка виявила мертвими свого чоловіка та брата у помешканні останнього.

За викликом на місце події негайно виїхали правоохоронці. Провівши першочергові слідчі дії вдалося встановити, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати.

Наразі відомо, що 45-річний мешканець села Лалово та 46-річний житель міста Берегово разом розпивали алкогольні напої. Надалі, в ході необережного поводження із боєприпасом, один із них витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого відбувся вибух.

Під час огляду місця події було виявлено важіль та кільце з чекою до підривника.

Поліцейські також оглянули прилеглі території та опитали мешканців сусідніх будинків. Вони розповіли, що у ніч на 16 квітня чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції із даною інформацією ніхто не звертався.

За даним фактом слідчі Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з відміткою очевидне вбивство та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

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