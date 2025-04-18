На Закарпатье двое мужчин погибли от взрыва гранаты во время застолья

Один из мужчин вытащил чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли двое человек. Правоохранители проводят расследование. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в селе Лалово Мукачевского района 46-летняя женщина обнаружила мертвыми своего мужа и брата в доме последнего.

По вызову на место происшествия немедленно выехали правоохранители. Проведя первоочередные следственные действия, удалось установить, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты.

На данный момент известно, что 45-летний житель села Лалово и 46-летний житель города Берегово вместе употребляли алкогольные напитки. В дальнейшем, при неосторожном обращении с боеприпасом, один из них выдернул чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены рычаг и кольцо с чекой от взрывателя.

Полицейские также обследовали прилегающие территории и опросили жителей соседних домов. Они рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию с этой информацией никто не обращался.

По данному факту следователи Отдела полиции №1 Мукачевского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с отметкой «очевидное убивство» и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается досудебное расследование.

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