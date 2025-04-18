Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье двое мужчин погибли от взрыва гранаты во время застолья

12:25, 18 апреля 2025
Один из мужчин вытащил чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв.
На Закарпатье двое мужчин погибли от взрыва гранаты во время застолья
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли двое человек. Правоохранители проводят расследование. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в селе Лалово Мукачевского района 46-летняя женщина обнаружила мертвыми своего мужа и брата в доме последнего.

По вызову на место происшествия немедленно выехали правоохранители. Проведя первоочередные следственные действия, удалось установить, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты.

На данный момент известно, что 45-летний житель села Лалово и 46-летний житель города Берегово вместе употребляли алкогольные напитки. В дальнейшем, при неосторожном обращении с боеприпасом, один из них выдернул чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены рычаг и кольцо с чекой от взрывателя.

Полицейские также обследовали прилегающие территории и опросили жителей соседних домов. Они рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию с этой информацией никто не обращался.

По данному факту следователи Отдела полиции №1 Мукачевского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с отметкой «очевидное убивство» и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Закарпатье граната боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают упростить продажу и передачу в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, разрушенных в результате боевых действий и расположенных на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

США не смогут восстановить полноценное авиасообщение с РФ без разрешения ЕС — Politico

ЕС обеспокоен рисками для безопасности полетов, которые создают поддельные и несертифицированные детали, установленные в российских самолетах, к тому же многие российские самолеты никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у лизингодателей после вторжения.

Для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий – депутаты внесли законопроект

В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двукратном размере минимальной зарплаты.

Руслан Стефанчук внес законопроект с новой редакцией закона об Омбудсмене, которым предлагается изменить порядок его назначения и увольнения

Спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами зарегистрировали новую редакцию закона об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека.

Для военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство, предлагается не приостанавливать военную службу

Широкая группа депутатов во главе с Александром Завитневичем отмечает, что существование института приостановления военной службы только препятствует военнослужащим, совершившим СЗЧ или дезертирство, вернуться к исполнению воинского долга.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області