На Волыни задержали мужчину, который пытался выехать из Украины, спрятавшись в грузовике

Мужчину обнаружили в верхнем спальном отсеке кабины автомобиля.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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В четверг, 17 апреля, в пункте пропуска «Ягодин» пограничники Волынского отряда выявили скрытого пассажира в грузовом автомобиле марки DAF, который следовал на выезд из Украины.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, 43-летний водитель грузовика, житель Черниговщины, сообщил пограничникам, что в автомобиле находится только он сам. Однако во время осмотра салона, в верхнем спальном отсеке кабины, прикрытом личными вещами, сотрудники пограничной службы обнаружили еще одного человека.

Как выяснилось, это 32-летний житель Черниговской области, который пытался избежать пограничного контроля и согласовал свои действия с водителем.

Нарушителя задержали и составили в отношении него протокол по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Поскольку в действиях водителя усматривались признаки уголовного правонарушения, на место была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции. Правоохранители изъяли транспортное средство и задержали водителя грузовика.

Фигуранту уголовного производства вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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