На Волині затримали чоловіка, який намагався виїхати з України, сховавшись у вантажівці

Чоловіка виявили у верхньому спальному відсіку кабіни автомобіля.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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У четвер, 17 квітня, в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону виявили прихованого пасажира у вантажному автомобілі марки DAF, що прямував на виїзд з України.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, 43-річний водій вантажівки, житель Чернігівщини повідомив охоронцям кордону, що в автомобілі перебуває лише він сам. Проте під час огляду салону, у верхньому спальному відсіку кабіни, прикритому особистими речами, співробітники прикордонної служби виявили ще одну особу.

Як з’ясувалося, це 32-річний мешканець Чернігівської області, який намагався уникнути прикордонного контролю та узгодив свої дії з водієм.

Порушника затримали та склали стосовно нього протокол за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Оскільки у діях водія вбачалися ознаки кримінального правопорушення, то на місце було викликано слідчо-оперативну групу Нацполіції. Правоохоронці вилучили транспортний засіб та затримали водія вантажівки.

Фігуранту кримінального провадження вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України. Чоловіку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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