В Италии оборвалась канатная дорога – погибли четыре человека

В результате падения кабины на Монте-Файто четверо погибших, один в больнице.

Фото: CNN

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Вблизи Неаполя произошла авария на канатной дороге - погибли четыре человека, еще один пассажир получил серьезные ранения. Об этом сообщили горные спасатели и пожарные, информирует CNN со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на вершине горы Монте-Файто, примерно в 45 километрах к юго-востоку от Неаполя. По предварительным данным, причиной аварии стал обрыв троса, который удерживал кабину.

Среди погибших - оператор канатной дороги из соседнего города, двое граждан Великобритании и турист из Израиля. Еще один израильтянин находится в больнице Неаполя в стабильном, но тяжелом состоянии.

«То, что произошло - это немыслимая и непредсказуемая трагедия», - прокомментировал событие Умберто Де Грегорио, руководитель компании EAV, которая обслуживает канатную дорогу.

По словам Де Грегорио, дорога была открыта всего десять дней назад - на весенне-летний туристический сезон. Расследование продолжается, на месте работают технические эксперты и следователи.

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