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В Киеве 22-летний молодой человек ездил на лимузине под российскую музыку — за дело взялась полиция

11:59, 18 апреля 2025
Молодого человека привлекли к административной ответственности.
В Киеве 22-летний молодой человек ездил на лимузине под российскую музыку — за дело взялась полиция
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Во время мониторинга социальных сетей в одном из Телеграм-каналов правоохранители обнаружили видео, на котором группа молодых людей щеголяя своим поведением выходили из лимузина в центре столицы под звучание российских песен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Автором видео оказался 22-летний киевлянин, которого полицейские пригласили в отделение полиции и составили на него админпротокол за мелкое хулиганство.

Во время общения он рассказал, что оригинал видео был без музыки, а уже публикуя его в Тикток, он "ради хайпа" решил добавить песни российского исполнителя.

Сотрудники полиции составили в отношении него административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

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Киев

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