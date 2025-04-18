Министр финансов Сергей Марченко раскрыл, будут ли повышать налоги в Украине

Сергей Марченко заявил, что никаких планов по фискализации Минфин не планирует.

Фото: mof.gov.ua

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Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что на данный момент нет планов по повышению налогов или других мер, связанных с фискализацией. Об этом он заявил в Верховной Раде во время «Часа правительства», трансляцию которой ведет нардеп Алексей Гончаренко.

«Никаких планов по фискализации мы не планируем, повышения расходов не предусматриваем, и все будет осуществлено в рамках, предусмотренных действующим законодательством», – сказал он.

Марченко добавил, что ближайший план — это подготовка бюджетной декларации на 2026–2028 годы, которая будет включать различные сценарии и является соответствующей реакцией правительства на те или иные фискальные риски.

«Конечно, … мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже реализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И в части финансирования на 2026 год. Это не является каким-то «секретом Полишинеля», и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы у нас были ответы на любые варианты развития событий», – отметил глава Минфина.

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