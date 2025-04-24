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Львівський апеляційний суд переглянув вирок чоловіку за ухилення від призову на військову службу

17:09, 24 квітня 2025
Ухилення від військової служби під час мобілізації обернулося реальним терміном для громадянина.
Львівський апеляційний суд переглянув вирок чоловіку за ухилення від призову на військову службу
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Львівський апеляційний суд змінив покарання обвинуваченому у відмові від призову на військову службу. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Обставини справи

Громадянин, будучи достовірно обізнаним про введення Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року на всій території України воєнного стану, а також проведення на підставі Указів Президента України №69/2022 від 24.02.2022 року, №342/2022 від 17.05.2022 року та №574/2022 від 12.08.2022 року на території України загальної мобілізації, отримав повістку про відправку у команду військової частини А7015.

Будучи придатним за станом здоров’я до проходження військової служби та належним чином повідомленим про час і місце прибуття для відправки до військової частини А7015, відмовився від призову на військову службу за мобілізацією під час відправлення його у військову частину та в подальшому продовжив вчиняти дії щодо протиправного ухилення від призову на військову службу за мобілізацією

Вироком Франківського районного суду м. Львова обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Відповідно до ст. 75 КК України, обвинуваченого звільнено від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.

Розгляд апеляційної скарги

Не погоджуючись з вироком Франківського районного суду м. Львова прокурор подав апеляційну скаргу. В апеляційній скарзі просив вирок суду скасувати та ухвалити новий вирок, яким обвинуваченого К. визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

В мотивах апеляційної скарги зазначає, що при звільненні обвинуваченого від відбування покарання суд першої інстанції не врахував в повній мірі ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини його вчинення і дані про його особу.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду ухвалила апеляційну скаргу прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області задовольнити.

Вирок Франківського районного суду м. Львова відносно громадянина в частині призначеного покарання скасувати, ухвалити новий вирок, яким визнати його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Таке своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що з врахуванням всіх обставин справи  висновок суду першої інстанції про наявність у обвинуваченого щирого жалю з приводу вчиненого злочину та осуду своїх протиправних дій є цілком необґрунтованим, а тому у його діях відсутня обставина, що пом’якшує покарання – щире каяття.

Відтак є неможливим звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, оскільки відсутні обставини, які вказують на можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання.

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