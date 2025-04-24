У Києві оголошено День жалоби 25 квітня

У цей день будуть приспущені прапори з чорною стрічкою біля всіх комунальних будівель міста.

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25 квітня у Києві оголошено Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На знак скорботи за загиблими у цей день будуть приспущені прапори з чорною стрічкою біля всіх комунальних будівель міста.

Зазначимо, що у Святошинському районі досі триває пошуково-рятувальна операція, розбирають завали в двох будинках.

Президент Володимир Зеленський після атаки РФ доручив міністру оборони Рустему Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.

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