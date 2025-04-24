Зеленський доручив Рустему Умєрову негайно зв'язатися з партнерами щодо ППО

Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору, йдеться у заяві міністра оборони.

Джерело фото: Нацполіція України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

.Президент Володимир Зеленський після атаки РФ доручив міністру оборони Рустему Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.

Окрім того, він заявив, що після того, як поінформує Президента ПАР Сиріла Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль, чистину програми візиту до ПАР буде скасовано. Після зустрічі з Президентом ПАР він негайно повернеться в Україну.

«На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким.

Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО», - вказав Глава держави.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, у Києві понад 70 людей зазнали поранень, є загиблі. Окрім того, у столиці досі тривають пошуки під завалами зруйнованого житлового будинку.

«Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору. Паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки — таких, які зроблять будь-яку агресію проти нашої країни неможливою», - вказав він.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко відмітив, що Україна не має достатньо ППО, аби перехоплювати таку кількість ракет і «Шахедів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.