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На Київщині жінка стільцем забила до смерті онука, якому виповнився лише тиждень — її судитимуть

12:55, 24 квітня 2025
63-річна жінка, будучи в стані алкогольного сп’яніння, позбавила життя новонародженого онука.
На Київщині жінка стільцем забила до смерті онука, якому виповнився лише тиждень — її судитимуть
Фото: freepik
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В Обухові на Київщині бабуся до смерті забила стільцем новонародженого онука. Її судитимуть. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що 63-річна жінка, будучи в стані алкогольного сп’яніння, позбавила життя онука, якому виповнився лише тиждень. Трагедія сталася у листопаді 2024 року.

Перебуваючи наодинці з немовлям, вона дерев'яним стільцем нанесла тілесні ушкодження по голові та тілу дитини. Після чого, перенесла хлопчика до спальні та поклала в ліжечко, де він помер від отриманих травм, розповіли у прокуратурі.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 63-річної жінки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого з особливою жорстокістю (п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.

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прокуратура вбивство діти Київська область

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