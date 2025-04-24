В Киевской области женщина стулом забила до смерти внука, которому исполнилась только неделя — ее будут судить

63-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, лишила жизни новорожденного внука.

Фото: freepik

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В Обухове на Киевщине бабушка до смерти избила табуретом новорожденного внука. Ее будут судить. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Установлено, что 63-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишила жизни внука, которому исполнилась всего неделя. Трагедия произошла в ноябре 2024 года.

Оставшись наедине с младенцем, она нанесла ему телесные повреждения по голове и телу деревянным табуретом. После этого перенесла мальчика в спальню и положила в кроватку, где он умер от полученных травм, рассказали в прокуратуре.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Обуховской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении 63-летней женщины по факту умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время обвиняемая находится под стражей без права внесения залога.

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