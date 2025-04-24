Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области женщина стулом забила до смерти внука, которому исполнилась только неделя — ее будут судить

12:55, 24 апреля 2025
63-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, лишила жизни новорожденного внука.
В Киевской области женщина стулом забила до смерти внука, которому исполнилась только неделя — ее будут судить
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Обухове на Киевщине бабушка до смерти избила табуретом новорожденного внука. Ее будут судить. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Установлено, что 63-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишила жизни внука, которому исполнилась всего неделя. Трагедия произошла в ноябре 2024 года.

Оставшись наедине с младенцем, она нанесла ему телесные повреждения по голове и телу деревянным табуретом. После этого перенесла мальчика в спальню и положила в кроватку, где он умер от полученных травм, рассказали в прокуратуре.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Обуховской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении 63-летней женщины по факту умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время обвиняемая находится под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура убийство дети Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Операции с криптоактивами будут облагаться налогом с 1 января 2026 года — комитет согласовал законопроект

Рынок криптоактивов в Украине больше не будет жить по правилам Дикого Запада — Данило Гетманцев сообщил, что комитет согласовал законопроект об налогообложении операций с криптовалютами.

ЕСПЧ вынес решение в пользу экс-директора НАБУ Артема Сытника по делу о его внесении в реестр коррупционеров

Европейский суд по правам человека указал, что внесение Артема Сытника в публичный реестр коррупционеров бросает тень на его репутацию.

Верховный Суд высказался о невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земли, на которой расположен памятник археологии местного значения

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры.

Комитет рекомендовал Раде принять проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке, инициаторами которого выступили Никита Потураев, Николай Княжицкий и другие.

Отчет о прогрессе по соглашению о полезных ископаемых будет до 26 апреля – Шмыгаль в Вашингтоне встретился с Бессентом

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом подчеркнул, что соглашение обязательно должно быть ратифицировано в Верховной Раде, а также обсудил финансирование Украины на 2026 год.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео