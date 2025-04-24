Зеленский поручил Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по поводу ПВО

Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора, говорится в заявлении министра обороны.

Источник фото: Нацполиция Украины

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Президент Владимир Зеленский после атаки РФ поручил министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с партнёрами по поводу запросов Украины на усиление ПВО.

Кроме того, он заявил, что после того, как проинформирует Президента ЮАР Сирила Рамафосу, председательствующего в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий, часть программы визита в ЮАР будет отменена. После встречи с Президентом ЮАР он немедленно вернется в Украину.

«К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на этот момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибло. Мои соболезнования родным и близким.

Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнёрами по поводу наших запросов на усиление ПВО», – указал Глава государства.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в Киеве более 70 человек получили ранения, есть погибшие. Кроме того, в столице до сих пор продолжаются поиски под завалами разрушенного жилого дома.

«Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора. Параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности — таких, которые сделают любую агрессию против нашей страны невозможной», – указал он.

В свою очередь, глава МВД Игорь Клименко отметил, что у Украины недостаточно ПВО, чтобы перехватывать такое количество ракет и «Шахедов».

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