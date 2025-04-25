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Держмитслужба нагадала правила вивезення валютних цінностей за межі України

13:00, 25 квітня 2025
Письмове декларування здійснюється, якщо особа переміщує валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро.
Держмитслужба нагадала правила вивезення валютних цінностей за межі України
Фото: dialog.ua
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Державна митна служба України нагадала правила вивезення валютних цінностей за межі України.

У відомстві зазначили, що фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали у сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

Письмове декларування здійснюється, якщо особа:

- переміщує валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро;

- здійснює вивезення за межі митної території України платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів, боргових розписок, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро.

Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може вивозити за межі України, законодавством не встановлено.

При цьому фізичні особи – резиденти при вивезені/пересиланні за межі України валютних цінностей в загальній сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, додають до декларації документи, що підтверджують:

- зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро;

- придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття готівки.

Державна митна служба також додає, що згідно із роз’ясненням Національного банку України, лише власник рахунку має право вивозити готівку в сумі понад 10 000 євро.

«Навіть якщо готівку зняв інший представник за довіреністю, переміщувати ці кошти за межі України він не може», - сказано у повідомленні.

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