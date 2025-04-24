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Во Львове нейрохирурги вылечили 8-летнего мальчика, который с рождения страдал от судорог

22:00, 24 апреля 2025
Причиной приступов была опухоль головного мозга, а операция была очень сложная.
Во Львове нейрохирурги вылечили 8-летнего мальчика, который с рождения страдал от судорог
Источник фото: Первое медицинское объединение Львова
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Нейрохирурги больницы Святого Николая во Львове удалили 8-летнему мальчику опухоль мозга и вылечили эпилепсию, от которой он страдал с рождения.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

«Вылечили эпилепсию у 8-летнего мальчика, который с рождения страдал от судорог. Оказалось, что причиной приступов была опухоль головного мозга», – говорится в сообщении.

По словам врачей, судорожные приступы у мальчика появились еще в первые месяцы его жизни. Однажды родители заметили, что их ребенок внезапно замирает. Такие приступы длились по несколько минут. Тогда медики назначили противоэпилептическое лечение. Два года назад приступы участились. Терапия уже не помогала.

Однако во время очередного МРТ-обследования врачам удалось наконец визуализировать причину эпилепсии — в затылочной области левого полушария головного мозга ребенка была опухоль. Поэтому семью направили к нейрохирургам.

В случае мальчика избавить его от судорог могла только операция, но ее сложность заключалась в том, что опухоль прилегала близко к структурам головного мозга, отвечающим за зрение и движения. А их повреждение в ходе операции могло привести к ухудшению зрения и частичному параличу.

«Вмешательство длилось целых семь часов. Нейрохирурги скрупулезно шаг за шагом удаляли опухоль под сопровождением интраоперационного нейромониторинга. С абсолютной точностью они смогли удалить все новообразование, не повредив при этом ни одной структуры мозга. А гистологическое исследование показало, что опухоль, к счастью, была доброкачественной», – рассказали врачи.

Через 5 дней после сверхсложного хирургического вмешательства мальчика отпустили домой.

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Львов больница

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