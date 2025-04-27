У McDonald’s відповіли, чи справді мережа планує повернення ресторанів у РФ

У мережі почала ширитися інформація про можливе повернення компанії в РФ, що була викликана подаченю McDonald’s заявки на перереєстрацію торгових марок в Росії.

Джерело фото: Janet Ganbold / Unsplash

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У медіа написали, що представники McDonald’s подали заявку на перереєстрацію торгових марок у Росії в грудні 2024 року. У компанії відреагували, і заявили, що регулярно поновлюють право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть там, де не ведуть жодної діяльності.

«Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема в Росії, використовувати наші торговельні марки у їхніх інтересах», — пояснили в там.

Там вказали, що позиція McDonald’s стосовно війни в РФ проти України «чітка й залишається незмінною», і що McDonald’s одним із перших міжнародних бізнесів засудив агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року.

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