У Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту

В Києві оголошено жовтий і помаранчевий рівні небезпеки.

Джерело фото: nashkiev.ua

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Уночі 27 та 29 квітня у Києві та області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Уночі 27 квітня в Києві очікувалися заморозки в повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 28 квітня на території Києва синоптики прогнозують заморозки в повітрі 0-2° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Зазначимо, що на днях у Києві знову зафіксували рекордну температуру повітря.

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