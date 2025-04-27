В Киеве и области ожидаются заморозки на поверхности почвы

В Киеве объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Источник фото: nashkiev.ua

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Ночью 27 и 29 апреля в Киеве и области прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Ночью 27 апреля в Киеве ожидались заморозки в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый).

Ночью 28 апреля на территории Киева синоптики прогнозируют заморозки в воздухе 0-2° (II уровень опасности, оранжевый).

Отметим, что на днях в Киеве снова зафиксировали рекордную температуру воздуха.

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