В Киеве снова зафиксировали рекордную температуру воздуха

Температура 24 апреля побила рекорд 1950 года.

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В Киеве в четверг, 24 апреля, зафиксировали температурный рекорд, а именно 27,4°С тепла. Это выше предыдущего рекорда в 1950 году. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев 24 апреля в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты.

Температура воздуха после полудня достигла 27,4 °С, что на 0,4°С выше, чем в 1950 году», — сообщили там.

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