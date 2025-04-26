В Киеве заменяют тепловые сети, которым уже более 50 лет

Только за последние 3 года на участке, где ведутся сейчас работы, было устранено 25 повреждений.

Источник фото: Киевтеплоэнерго

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В Киеве в рамках подготовки к следующему отопительному сезону проведут замену тепловых сетей на ул. Елены Телиги — там проложат 600 метров современных труб вместо старых.

Как указывают в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго», специалисты заменяют распределительные тепловые сети, которые обеспечивают теплом и горячей водой 6 жилых домов.

«Трубы, проложенные более 50 лет назад, исчерпали нормативный срок эксплуатации. Только за последние 3 года на этом участке устранено 25 повреждений. Для повышения надежности теплоснабжения решили комплексно заменить изношенный участок тепловой сети», — указали там.

Во время реконструкции смонтировали по 300 метров труб отопления и горячего водоснабжения. Для тепловой сети отопления используют современные предварительно изолированные трубы европейского образца со встроенной системой сигнализации о повреждении. Для горячего водоснабжения — новые металлические трубы.

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