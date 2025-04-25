США не устанавливают ни одного дедлайна на мирных переговорах по Украине, — Трамп

Дональд Трамп заявил, что не устанавливает конечный срок для мирных переговоров, но стремится достичь результата как можно быстрее.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не устанавливают ни одного крайнего срока на мирных переговорах по Украине.

«Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это как можно быстрее», – сказал президент США.

Накануне Дональд Трамп заявил, что у него есть собственный крайний срок мирного соглашения между Украиной и РФ, и что Киев и Москва «должны вести переговоры».

«У меня есть собственный срок», - сказал он в четверг, 24 апреля, журналистам в Белом доме перед встречей с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает The Guardian.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала дословный план мирного урегулирования США, который показал Стив Уиткофф в Париже, и ответный план Украины и европейцев.

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