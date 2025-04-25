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США не устанавливают ни одного дедлайна на мирных переговорах по Украине, — Трамп

17:48, 25 апреля 2025
Дональд Трамп заявил, что не устанавливает конечный срок для мирных переговоров, но стремится достичь результата как можно быстрее.
США не устанавливают ни одного дедлайна на мирных переговорах по Украине, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не устанавливают ни одного крайнего срока на мирных переговорах по Украине.

«Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это как можно быстрее», – сказал президент США.

Накануне Дональд Трамп заявил, что у него есть собственный крайний срок мирного соглашения между Украиной и РФ, и что Киев и Москва «должны вести переговоры».

«У меня есть собственный срок», - сказал он в четверг, 24 апреля, журналистам в Белом доме перед встречей с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает The Guardian.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала дословный план мирного урегулирования США, который показал Стив Уиткофф в Париже, и ответный план Украины и европейцев.

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США Дональд Трамп

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