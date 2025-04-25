США не встановлюють жодного дедлайну на мирних переговорах щодо України, — Трамп

Дональд Трамп заявив, що не встановлює кінцевого терміну для мирних переговорів, але прагне досягти результату якнайшвидше.

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Президент США Дональд Трамп заявив, Штати не встановлюють жодного крайнього терміну на мирних переговорах щодо України.

«Ніякого дедлайну. Я просто хочу зробити це якнайшвидше», - сказав президент США.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що у нього є власний крайній термін щодо мирної угоди між Україною та РФ, і що Київ й Москва «мають вести переговори».

«У мене є власний термін», — сказав він у четвер, 24 квітня, журналістам у Білому домі перед зустріччю з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, повідомляє The Guardian.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців.

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