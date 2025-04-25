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Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців

13:58, 25 квітня 2025
Опубліковані дослівні плани мирного врегулювання – як представлений Віткоффом зі сторони США у Парижі, так і відповідний план від України, який передали Кіту Келлогу у Лондоні.
Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців
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25 квітня були опубліковані обидва дослівні тексти пропозицій стосовно мирного врегулювання – як з боку США, так і з боку України та європейців.

Так, Reuters опублікувало план щодо механізму припинення війни РФ в Україні, який представив європейським та українським чиновникам спецпосланець США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня. Ці умови представляють остаточну пропозицію від США для обох сторін.

Також опубліковано план-відповідь України та європейським чиновників, який був наданий американській стороні в особі спецпосланця Кіта Келлога 23 квітня українськими та європейськими посадовцями на переговорах у Лондоні.

Як зазначає Reuters, ці документи наводяться дослівно, без змін.

План США

Припинення вогню

  • Припинення вогню на постійній основі
  • Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження

Гарантії безпеки для України

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки
  • Гарантами будуть виступати спеціальна група європейських держав плюс бажаючих неєвропейських держав
  • Україна не прагнутиме вступити до НАТО
  • Україна може прагнути членства в ЄС

Територія

  • США де-юре визнають контроль РФ над Кримом
  • США де-факто визнають контроль РФ над Луганськом
  • США визнають де-факто контроль РФ на частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей
  • Україна повертає територію в Харківській області
  • Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станцією з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою
  • Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою

Економіка

  • США та Україна реалізують угоду про економічну співпрацю/мінеральні ресурси
  • Україна має бути повністю відбудована та отримує фінансову компенсацію
  • Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок «цього конфлікту» з 2014 року, будуть зняті
  • Американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості

План України

Рамки російсько-української угоди

Припинення вогню

  • Зобов’язатись до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі
  • Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди.
  • Моніторинг припинення вогню під керівництвом США та з підтримкою третіх країн.
  • Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип «всіх на всіх»). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), поки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.
  • Жодних обмежень для ЗСУ.
  • Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн і бажаючих неєвропейських країн. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України.
  • Україна прагне вступу до ЄС.

Територія

  • Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню.
  • Територіальні переговори починаються на базі лінії контролю.
  • Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також Каховською дамбою
  • Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка

  • Україна та США реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини.
  • Україна буде повністю реконструйована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.
  • Санкції США, накладені на Росію з 2014 року, можуть бути поступово пом’якшені після досягнення стійкого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди (механізм відклику).

Автор: Наталя Мамченко

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США Україна Дональд Трамп

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