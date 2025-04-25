Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців

Опубліковані дослівні плани мирного врегулювання – як представлений Віткоффом зі сторони США у Парижі, так і відповідний план від України, який передали Кіту Келлогу у Лондоні.

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25 квітня були опубліковані обидва дослівні тексти пропозицій стосовно мирного врегулювання – як з боку США, так і з боку України та європейців.

Так, Reuters опублікувало план щодо механізму припинення війни РФ в Україні, який представив європейським та українським чиновникам спецпосланець США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня. Ці умови представляють остаточну пропозицію від США для обох сторін.

Також опубліковано план-відповідь України та європейським чиновників, який був наданий американській стороні в особі спецпосланця Кіта Келлога 23 квітня українськими та європейськими посадовцями на переговорах у Лондоні.

Як зазначає Reuters, ці документи наводяться дослівно, без змін.

План США

Припинення вогню

Припинення вогню на постійній основі

Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження

Гарантії безпеки для України

Україна отримує надійні гарантії безпеки

Гарантами будуть виступати спеціальна група європейських держав плюс бажаючих неєвропейських держав

Україна не прагнутиме вступити до НАТО

Україна може прагнути членства в ЄС

Територія

США де-юре визнають контроль РФ над Кримом

США де-факто визнають контроль РФ над Луганськом

США визнають де-факто контроль РФ на частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей

Україна повертає територію в Харківській області

Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станцією з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою

Економіка

США та Україна реалізують угоду про економічну співпрацю/мінеральні ресурси

Україна має бути повністю відбудована та отримує фінансову компенсацію

Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок «цього конфлікту» з 2014 року, будуть зняті

Американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості

План України

Рамки російсько-української угоди

Припинення вогню

Зобов’язатись до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі

Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди.

Моніторинг припинення вогню під керівництвом США та з підтримкою третіх країн.

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип «всіх на всіх»). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України

Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), поки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.

Жодних обмежень для ЗСУ.

Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн і бажаючих неєвропейських країн. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України.

Україна прагне вступу до ЄС.

Територія

Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню.

Територіальні переговори починаються на базі лінії контролю.

Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також Каховською дамбою

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка

Україна та США реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини.

Україна буде повністю реконструйована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Санкції США, накладені на Росію з 2014 року, можуть бути поступово пом’якшені після досягнення стійкого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди (механізм відклику).

Автор: Наталя Мамченко

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