Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців

13:58, 25 квітня 2025
Опубліковані дослівні плани мирного врегулювання – як представлений Віткоффом зі сторони США у Парижі, так і відповідний план від України, який передали Кіту Келлогу у Лондоні.
25 квітня були опубліковані обидва дослівні тексти пропозицій стосовно мирного врегулювання – як з боку США, так і з боку України та європейців.
Так, Reuters опублікувало план щодо механізму припинення війни РФ в Україні, який представив європейським та українським чиновникам спецпосланець США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня. Ці умови представляють остаточну пропозицію від США для обох сторін.
Також опубліковано план-відповідь України та європейським чиновників, який був наданий американській стороні в особі спецпосланця Кіта Келлога 23 квітня українськими та європейськими посадовцями на переговорах у Лондоні.
Як зазначає Reuters, ці документи наводяться дослівно, без змін.
План США
Припинення вогню
- Припинення вогню на постійній основі
- Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження
Гарантії безпеки для України
- Україна отримує надійні гарантії безпеки
- Гарантами будуть виступати спеціальна група європейських держав плюс бажаючих неєвропейських держав
- Україна не прагнутиме вступити до НАТО
- Україна може прагнути членства в ЄС
Територія
- США де-юре визнають контроль РФ над Кримом
- США де-факто визнають контроль РФ над Луганськом
- США визнають де-факто контроль РФ на частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей
- Україна повертає територію в Харківській області
- Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станцією з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою
- Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою
Економіка
- США та Україна реалізують угоду про економічну співпрацю/мінеральні ресурси
- Україна має бути повністю відбудована та отримує фінансову компенсацію
- Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок «цього конфлікту» з 2014 року, будуть зняті
- Американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості
План України
Рамки російсько-української угоди
Припинення вогню
- Зобов’язатись до повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі
- Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повної мирної угоди.
- Моніторинг припинення вогню під керівництвом США та з підтримкою третіх країн.
- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип «всіх на всіх»). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.
Гарантії безпеки для України
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), поки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.
- Жодних обмежень для ЗСУ.
- Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн і бажаючих неєвропейських країн. Жодних обмежень щодо присутності, зброї та операцій дружніх іноземних сил на території України.
- Україна прагне вступу до ЄС.
Територія
- Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню.
- Територіальні переговори починаються на базі лінії контролю.
- Україна повертає контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також Каховською дамбою
- Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
Економіка
- Україна та США реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини.
- Україна буде повністю реконструйована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.
- Санкції США, накладені на Росію з 2014 року, можуть бути поступово пом’якшені після досягнення стійкого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди (механізм відклику).
Автор: Наталя Мамченко
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