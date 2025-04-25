Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев

13:58, 25 апреля 2025
Опубликованы дословные планы мирного урегулирования – как представленный Уиткоффом от США в Париже, так и ответный план Украины, переданный Киту Келлогу в Лондоне.
25 апреля были опубликованы оба дословные текста предложений по мирному урегулированию – как со стороны США, так и со стороны Украины и европейцев.
Так, Reuters опубликовало план механизма прекращения войны РФ в Украине, представленный специальным посланником США Стивом Уиткоффом европейским и украинским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Эти условия представляют окончательное предложение США для обеих сторон.
Также опубликован план-ответ Украины и европейских чиновников, который был передан американской стороне в лице спецпосланника Кита Келлога 23 апреля украинскими и европейскими должностными лицами на переговорах в Лондоне.
Как отмечает Reuters, эти документы приводятся дословно, без изменений.
План США
Прекращение огня
- Постоянное прекращение огня.
- Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации.
Гарантии безопасности для Украины
- Украина получает надежные гарантии безопасности.
- Гарантами выступит специальная группа европейских государств и желающие неевропейские государства.
- Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО.
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Территория
- США де-юре признают контроль РФ над Крымом.
- США де-факто признают контроль РФ над Луганском.
- США де-факто признают контроль РФ над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
- Украина возвращает территорию в Харьковской области.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии обеим сторонам, а также над Каховской дамбой.
- Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика
- США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.
- Санкции против России, введенные в связи с «этим конфликтом» с 2014 года, будут сняты.
- Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетике и других отраслях промышленности.
План Украины
Рамки российско-украинского соглашения
Прекращение огня
- Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в воздухе, на суше и на море.
- Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки и модальностей для полной мирной сделки.
- Мониторинг прекращения огня под руководством США при поддержке третьих стран.
- Россия обязана безусловно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных по принципу «всех на всех». Россия должна освободить всех гражданских заключенных.
Гарантии безопасности для Украины
- Украина получает надежные гарантии безопасности, включая от США (соглашение, аналогичное статье 5), при отсутствии консенсуса среди союзников по членству в НАТО.
- Никаких ограничений на Вооруженные Силы Украины.
- Гарантами выступит специальная группа европейских стран и желающие неевропейские страны. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территория
- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
- Территориальные переговоры начинаются с основы линии контроля.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США, а также над Каховской дамбой.
- Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика
- США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов, которые останутся замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.
- Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира, с возможностью их возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм отзыва).
Автор: Наталя Мамченко
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