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Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев

13:58, 25 апреля 2025
Опубликованы дословные планы мирного урегулирования – как представленный Уиткоффом от США в Париже, так и ответный план Украины, переданный Киту Келлогу в Лондоне.
Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев
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25 апреля были опубликованы оба дословные текста предложений по мирному урегулированию – как со стороны США, так и со стороны Украины и европейцев.

Так, Reuters опубликовало план механизма прекращения войны РФ в Украине, представленный специальным посланником США Стивом Уиткоффом европейским и украинским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Эти условия представляют окончательное предложение США для обеих сторон.

Также опубликован план-ответ Украины и европейских чиновников, который был передан американской стороне в лице спецпосланника Кита Келлога 23 апреля украинскими и европейскими должностными лицами на переговорах в Лондоне.

Как отмечает Reuters, эти документы приводятся дословно, без изменений.

План США

Прекращение огня

  • Постоянное прекращение огня.
  • Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации.

Гарантии безопасности для Украины

  • Украина получает надежные гарантии безопасности.
  • Гарантами выступит специальная группа европейских государств и желающие неевропейские государства.
  • Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО.
  • Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория

  • США де-юре признают контроль РФ над Крымом.
  • США де-факто признают контроль РФ над Луганском.
  • США де-факто признают контроль РФ над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
  • Украина возвращает территорию в Харьковской области.
  • Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии обеим сторонам, а также над Каховской дамбой.
  • Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика

  • США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
  • Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.
  • Санкции против России, введенные в связи с «этим конфликтом» с 2014 года, будут сняты.
  • Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетике и других отраслях промышленности.

План Украины

Рамки российско-украинского соглашения

Прекращение огня

  • Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в воздухе, на суше и на море.
  • Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки и модальностей для полной мирной сделки.
  • Мониторинг прекращения огня под руководством США при поддержке третьих стран.
  • Россия обязана безусловно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных по принципу «всех на всех». Россия должна освободить всех гражданских заключенных.

Гарантии безопасности для Украины

  • Украина получает надежные гарантии безопасности, включая от США (соглашение, аналогичное статье 5), при отсутствии консенсуса среди союзников по членству в НАТО.
  • Никаких ограничений на Вооруженные Силы Украины.
  • Гарантами выступит специальная группа европейских стран и желающие неевропейские страны. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.
  • Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория

  • Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
  • Территориальные переговоры начинаются с основы линии контроля.
  • Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США, а также над Каховской дамбой.
  • Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика

  • США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
  • Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов, которые останутся замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.
  • Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира, с возможностью их возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм отзыва).

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина Дональд Трамп

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