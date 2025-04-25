Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев

Опубликованы дословные планы мирного урегулирования – как представленный Уиткоффом от США в Париже, так и ответный план Украины, переданный Киту Келлогу в Лондоне.

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25 апреля были опубликованы оба дословные текста предложений по мирному урегулированию – как со стороны США, так и со стороны Украины и европейцев.

Так, Reuters опубликовало план механизма прекращения войны РФ в Украине, представленный специальным посланником США Стивом Уиткоффом европейским и украинским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Эти условия представляют окончательное предложение США для обеих сторон.

Также опубликован план-ответ Украины и европейских чиновников, который был передан американской стороне в лице спецпосланника Кита Келлога 23 апреля украинскими и европейскими должностными лицами на переговорах в Лондоне.

Как отмечает Reuters, эти документы приводятся дословно, без изменений.

План США

Прекращение огня

Постоянное прекращение огня.

Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации.

Гарантии безопасности для Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности.

Гарантами выступит специальная группа европейских государств и желающие неевропейские государства.

Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО.

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория

США де-юре признают контроль РФ над Крымом.

США де-факто признают контроль РФ над Луганском.

США де-факто признают контроль РФ над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Украина возвращает территорию в Харьковской области.

Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии обеим сторонам, а также над Каховской дамбой.

Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.

Санкции против России, введенные в связи с «этим конфликтом» с 2014 года, будут сняты.

Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетике и других отраслях промышленности.

План Украины

Рамки российско-украинского соглашения

Прекращение огня

Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в воздухе, на суше и на море.

Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки и модальностей для полной мирной сделки.

Мониторинг прекращения огня под руководством США при поддержке третьих стран.

Россия обязана безусловно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных по принципу «всех на всех». Россия должна освободить всех гражданских заключенных.

Гарантии безопасности для Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности, включая от США (соглашение, аналогичное статье 5), при отсутствии консенсуса среди союзников по членству в НАТО.

Никаких ограничений на Вооруженные Силы Украины.

Гарантами выступит специальная группа европейских стран и желающие неевропейские страны. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.

Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

Территориальные переговоры начинаются с основы линии контроля.

Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США, а также над Каховской дамбой.

Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов, которые останутся замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.

Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира, с возможностью их возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм отзыва).

Автор: Наталя Мамченко

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