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Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

23:12, 25 квітня 2025
Якщо роботодавець не виплатить компенсацію, йому загрожує штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника.
Як отримати компенсацію за невикористану відпустку
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Працівники, які ви не використали всі дні своєї відпустки, можуть отримати за неї грошову компенсацію. У яких випадках та як це зробити, пояснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли можна отримати компенсацію

  • після звільнення

компенсація за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпусток виплачується разом із зарплатою у день звільнення

  • при призові на військову службу

для отримання компенсації необхідно подати заяву роботодавцю до останнього дня місяця призову

  • за власним бажанням

якщо загальна тривалість щорічної відпустки більше ніж 24 дні

  • у разі смерті працівника

компенсація виплачується членам сімʼї або входить до складу спадщини.

Як отримати компенсацію за власним бажанням

Подати заяву роботодавцю

Наприклад, працівник має 28 днів відпустки: 24 дні – щорічна основна відпустка і 4 дні — щорічна додаткова відпустка. Використавши 24 дні, за решту 4 дні працівник може отримати компенсацію.

Кому не виплачується компенсація

  • неповнолітнім працівникам
  • працівникам, переведеним на інше підприємство.

Якщо роботодавець не виплатить компенсацію, йому загрожує штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника (у 2025 році — 16 000 грн).

Куди звертатися, якщо не виплатили компенсацію

  • профспілка

(якщо ви є її членом) для переговорів з роботодавцем

  • комісія по трудових спорах

подайте заяву впродовж 3 місяців з дня порушення права. Комісія розглядає заяву до 10 днів. Рішення Комісії мають виконати впродовж 3 днів. У разі невиконання — зверніться до державного або приватного виконавця

  • суд

можна звернутися одразу або після розгляду Комісією, щоб оскаржити рішення. Судовий збір сплачувати не потрібно.

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