Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Працівники, які ви не використали всі дні своєї відпустки, можуть отримати за неї грошову компенсацію. У яких випадках та як це зробити, пояснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Коли можна отримати компенсацію
компенсація за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпусток виплачується разом із зарплатою у день звільнення
для отримання компенсації необхідно подати заяву роботодавцю до останнього дня місяця призову
якщо загальна тривалість щорічної відпустки більше ніж 24 дні
компенсація виплачується членам сімʼї або входить до складу спадщини.
Як отримати компенсацію за власним бажанням
Подати заяву роботодавцю
Наприклад, працівник має 28 днів відпустки: 24 дні – щорічна основна відпустка і 4 дні — щорічна додаткова відпустка. Використавши 24 дні, за решту 4 дні працівник може отримати компенсацію.
Кому не виплачується компенсація
Якщо роботодавець не виплатить компенсацію, йому загрожує штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника (у 2025 році — 16 000 грн).
Куди звертатися, якщо не виплатили компенсацію
(якщо ви є її членом) для переговорів з роботодавцем
подайте заяву впродовж 3 місяців з дня порушення права. Комісія розглядає заяву до 10 днів. Рішення Комісії мають виконати впродовж 3 днів. У разі невиконання — зверніться до державного або приватного виконавця
можна звернутися одразу або після розгляду Комісією, щоб оскаржити рішення. Судовий збір сплачувати не потрібно.
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