Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Якщо роботодавець не виплатить компенсацію, йому загрожує штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника.

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Працівники, які ви не використали всі дні своєї відпустки, можуть отримати за неї грошову компенсацію. У яких випадках та як це зробити, пояснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли можна отримати компенсацію

після звільнення

компенсація за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпусток виплачується разом із зарплатою у день звільнення

при призові на військову службу

для отримання компенсації необхідно подати заяву роботодавцю до останнього дня місяця призову

за власним бажанням

якщо загальна тривалість щорічної відпустки більше ніж 24 дні

у разі смерті працівника

компенсація виплачується членам сімʼї або входить до складу спадщини.

Як отримати компенсацію за власним бажанням

Подати заяву роботодавцю

Наприклад, працівник має 28 днів відпустки: 24 дні – щорічна основна відпустка і 4 дні — щорічна додаткова відпустка. Використавши 24 дні, за решту 4 дні працівник може отримати компенсацію.

Кому не виплачується компенсація

неповнолітнім працівникам

працівникам, переведеним на інше підприємство.

Якщо роботодавець не виплатить компенсацію, йому загрожує штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника (у 2025 році — 16 000 грн).

Куди звертатися, якщо не виплатили компенсацію

профспілка

(якщо ви є її членом) для переговорів з роботодавцем

комісія по трудових спорах

подайте заяву впродовж 3 місяців з дня порушення права. Комісія розглядає заяву до 10 днів. Рішення Комісії мають виконати впродовж 3 днів. У разі невиконання — зверніться до державного або приватного виконавця

суд

можна звернутися одразу або після розгляду Комісією, щоб оскаржити рішення. Судовий збір сплачувати не потрібно.

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