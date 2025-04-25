У ракеті, що вбила 12 киян 24 квітня, були компоненти від американських компаній, — Зеленський

У північнокорейській ракеті виявили щонайменше 116 іноземних компонентів, зазначив Володимир Зеленський.

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У балістичній ракеті, що вдарила по Києву 24 квітня та вбила 12 людей, виявили щонайменше 116 компонентів, які завозять до КНДР з-за кордону. Більшість з них — від американських компаній. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", - повідомив Президент у соцмережі.

Нагадаємо, що в ніч на 24 квітня РФ запустила по Україні більше 200 повітряних цілей. Найбільше постраждав Київ.

25 квітня у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку, загинуло 12 людей, 87 людей поранено.

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