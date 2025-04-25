Депутати пропонують окреслити види реклами криптовалют, які будуть заборонені законом

У законі про рекламу буде встановлена безпосередня заборона на поширення інформації про віртуальні активи, операції та дії з ними, що має на меті просування фінансової піраміди на ринку віртуальних активів.

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Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев зареєстрував анонсований ним законопроект 10225-д про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні.

Регулятором ринків віртуальних активів буде виступати Національний банк та/або державний орган, визначений Кабміном за погодженням з НБУ.

Серед інших змін, також передбачені зміни до закону про рекламу.

У разі порушення законодавства щодо реклами віртуальних активів та послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, регулятор має право застосувати заходи впливу до рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами, в тому числі у вигляді накладення штрафу у розмірі від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок. Тобто, до 170 000 грн.

Крім того, цей регулятор або Нацбанк матимуть право адекватно вчиненому порушенню застосувати до порушника заходи впливу за невиконання або несвоєчасне виконання постанови регулятора або рішення НБУ про зупинення або заборону реклами віртуальних активів, послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, передбачених законом про рекламу. При цьому тимчасово, до 31 грудня 2027 року регулятор ринків віртуальних активів та Нацбанк можуть застосовувати до фізичних та юридичних осіб штрафи за вчинення такого порушення у розмірі від 300 до 600% вартості розміщеної реклами.

У законі про рекламу будуть додані загальні заборони про те, що у рекламі забороняється:

наводити твердження, надавати відомості, пропонувати або закликати до дій проводити платіжні операції та розраховуватися за товари, в тому числі на торговельних майданчиках, віртуальними активами

визнавати або в інший спосіб ототожнювати віртуальні активи (крім токенів електронних грошей) з електронними або цифровими грошима

наводити твердження щодо віртуальних активів як засобу платежу та/або обміну на території України

ототожнювати або надавати будь-яку інформацію, яка може призводити до ототожнення віртуальних активів із законними платіжними засобами в України, в тому числі внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення або замовчування.

Буде введена окрема стаття 25-3, яка регулюватиме рекламу віртуальних активів та послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів. Такою рекламою, серед іншого, буде визнаватися розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб інформація про програмне забезпечення або програмно-апаратні комплекси, у яких забезпечується здійснення правовідносин щодо обороту віртуальних активів або ж пропонування будь-якого товару із поєднанням інформації щодо операцій з віртуальними активами або із зазначенням будь-якої інформації щодо віртуальних активів.

Рекламою на ринку віртуальних активів також визнається повідомлення про надання певною особою послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, або сприяння таким послугам незалежно від того, чи отримала така особа відповідну ліцензію та дозвіл регулятора на надання таких послуг.

Зміни передбачають, що реклама віртуальних активів повинна містити відомості щодо оприлюднення білої книги віртуальних активів.

Реклама токенів з прив'язкою до активів, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності авторизації емітента токена з прив'язкою до активів, із зазначенням номера рішення про авторизацію тощо. Реклама токенів електронних грошей, крім реклами на радіо, повинна містити відомості про банківську ліцензію або авторизацію діяльності з надання фінансової платіжної послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима (акредитацію філії іноземної платіжної установи).

Забороняється недобросовісна реклама на ринках віртуальних активів, якою вважається:

реклама віртуальних активів та послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, без відповідної авторизації згідно законодавства України;

реклама віртуальних активів як засобу платежу та/або засобу обміну на товари.

Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами віртуальних активів, виробникам реклами, а також розповсюджувачам такої реклами забороняється:

недобросовісна реклама на ринках віртуальних активів;

визнавати або в інший спосіб ототожнювати віртуальні активи (крім токенів електронних грошей) з електронними або цифровими грошима;

наводити твердження щодо віртуальних активів як засобу платежу та/або обміну на території України;

надавати відомості, пропонувати або закликати до дій проводити платіжні операції та розраховуватися за товари, в тому числі на торговельних майданчиках, віртуальними активами;

ототожнювати або надавати будь-яку інформацію, яка може призводити до ототожнення віртуальних активів із законними платіжними засобами в України, в тому числі внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення або замовчування;

робити прогнози щодо зміни вартості віртуальних активів;

рекламувати віртуальні активи до оприлюднення білої книги віртуальних активів, якщо таке оприлюднення вимагається відповідно до законодавства України про віртуальні активи;

використовувати відомості, які не відповідають білій книзі віртуальних активів;

використовувати інформацію про дохід за віртуальними активами або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;

поширювати інформацію про віртуальні активи, операції та дії з ними, що має на меті просування фінансової піраміди на ринку віртуальних активів. 9. У разі якщо здійснення публічної пропозиції або допуск до торгів віртуальних активів були зупинені або заборонені, емітент таких віртуальних активів зобов'язаний припинити розповсюдження реклами віртуальних активів у триденний строк з дня оприлюднення відповідного рішення Регулятора ринків віртуальних активів.

У разі виявлення порушення регулятор ринків віртуальних активів має право вимагати зупинення на період до 10 робочих днів або про заборону відповідної реклами, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (суб'єктам медіа) протягом 3 робочих днів з дня винесення такої постанови/рішення.

У разі отримання вимоги регулятора про зупинення або про заборону відповідної реклами віртуальних активів, послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, рекламодавець та розповсюджувач зобов'язані припинити розповсюдження такої реклами протягом 3 робочих днів.

У разі невиконання вимоги регулятора рекламодавець та розповсюджувач притягаються до відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

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