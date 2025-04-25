Депутаты предлагают определить виды рекламы криптовалют, которые будут запрещены законом

В законе о рекламе будет установлен прямой запрет на распространение информации о виртуальных активах, операциях и действиях с ними, направленное на продвижение финансовой пирамиды на рынке виртуальных активов.

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Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев зарегистрировал анонсированный им законопроект 10225-д о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно регулирования оборота виртуальных активов в Украине.

Регулятором рынков виртуальных активов будет выступать Национальный банк и/или государственный орган, определенный Кабмином по согласованию с НБУ.

Среди прочих изменений также предусмотрены изменения в закон о рекламе.

В случае нарушения законодательства о рекламе виртуальных активов и услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, регулятор имеет право применять меры воздействия к рекламодателям, производителям рекламы и распространителям рекламы, в том числе в виде наложения штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай, то есть до 170 000 грн.

Кроме того, этот регулятор или Нацбанк будут иметь право адекватно совершенному нарушению применять к нарушителю меры воздействия за неисполнение или несвоевременное исполнение постановления регулятора или решения НБУ о приостановлении или запрете рекламы виртуальных активов, услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, предусмотренных законом о рекламе. При этом временно, до 31 декабря 2027 года, регулятор рынков виртуальных активов и Нацбанк могут применять к физическим и юридическим лицам штрафы за совершение такого нарушения в размере от 300 до 600% стоимости размещенной рекламы.

В законе о рекламе будут добавлены общие запреты, согласно которым в рекламе запрещается:

приводить утверждения, предоставлять сведения, предлагать или призывать к действиям проводить платежные операции и рассчитываться за товары, в том числе на торговых площадках, виртуальными активами;

признавать или иным образом отождествлять виртуальные активы (кроме токенов электронных денег) с электронными или цифровыми деньгами;

приводить утверждения относительно виртуальных активов как средства платежа и/или обмена на территории Украины;

отождествлять или предоставлять любую информацию, которая может приводить к отождествлению виртуальных активов с законными платежными средствами в Украине, в том числе вследствие неточности, недостоверности, двусмысленности, преувеличения или умалчивания.

Будет введена отдельная статья 25-3, регулирующая рекламу виртуальных активов и услуг, связанных с оборотом виртуальных активов. Такой рекламой, в частности, будет считаться распространенная в любой форме и любым способом информация о программном обеспечении или программно-аппаратных комплексах, в которых обеспечивается осуществление правоотношений, связанных с оборотом виртуальных активов, или предложение любого товара с сочетанием информации об операциях с виртуальными активами либо с указанием любой информации о виртуальных активах.

Рекламой на рынке виртуальных активов также считается сообщение о предоставлении определенным лицом услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, или содействии таким услугам, независимо от того, получило ли такое лицо соответствующую лицензию и разрешение регулятора на предоставление таких услуг.

Изменения предусматривают, что реклама виртуальных активов должна содержать сведения об опубликовании белой книги виртуальных активов.

Реклама токенов, привязанных к активам, кроме рекламы на радио, должна содержать сведения о наличии авторизации эмитента токена, привязанного к активам, с указанием номера решения об авторизации и т.д. Реклама токенов электронных денег, кроме рекламы на радио, должна содержать сведения о банковской лицензии или авторизации деятельности по предоставлению финансовой платежной услуги по выпуску и выполнению платежных операций с электронными деньгами (аккредитации филиала иностранного платежного учреждения).

Запрещается недобросовестная реклама на рынках виртуальных активов, к которой относится:

реклама виртуальных активов и услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, без соответствующей авторизации согласно законодательству Украины;

реклама виртуальных активов как средства платежа и/или средства обмена на товары.

Рекламодателям при заказе производства и распространения рекламы виртуальных активов, производителям рекламы, а также распространителям такой рекламы запрещается:

недобросовестная реклама на рынках виртуальных активов;

признавать или иным образом отождествлять виртуальные активы (кроме токенов электронных денег) с электронными или цифровыми деньгами;

приводить утверждения относительно виртуальных активов как средства платежа и/или обмена на территории Украины;

предоставлять сведения, предлагать или призывать к действиям проводить платежные операции и рассчитываться за товары, в том числе на торговых площадках, виртуальными активами;

отождествлять или предоставлять любую информацию, которая может приводить к отождествлению виртуальных активов с законными платежными средствами в Украине, в том числе вследствие неточности, недостоверности, двусмысленности, преувеличения или умалчивания;

делать прогнозы относительно изменения стоимости виртуальных активов;

рекламировать виртуальные активы до опубликования белой книги виртуальных активов, если такое опубликование требуется в соответствии с законодательством Украины о виртуальных активах;

использовать сведения, не соответствующие белой книге виртуальных активов;

использовать информацию о доходе от виртуальных активов или размере полученной эмитентом в прошлом прибыли без указания, что такой доход или прибыль не являются гарантией получения доходов в будущем;

распространять информацию о виртуальных активах, операциях и действиях с ними, направленную на продвижение финансовой пирамиды на рынке виртуальных активов.

В случае если осуществление публичного предложения или допуск к торгам виртуальных активов были приостановлены или запрещены, эмитент таких виртуальных активов обязан прекратить распространение рекламы виртуальных активов в течение трех дней с даты опубликования соответствующего решения Регулятора рынков виртуальных активов.

В случае выявления нарушения регулятор рынков виртуальных активов имеет право требовать приостановления на срок до 10 рабочих дней или запрета соответствующей рекламы, о чем уведомляет рекламодателей и распространителей (субъектов медиа) в течение 3 рабочих дней с даты вынесения такого постановления/решения.

В случае получения требования регулятора о приостановлении или запрете соответствующей рекламы виртуальных активов, услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, рекламодатель и распространитель обязаны прекратить распространение такой рекламы в течение 3 рабочих дней.

В случае невыполнения требования регулятора рекламодатель и распространитель привлекаются к ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

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