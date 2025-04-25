В ракете, которая убила 12 киевлян 24 апреля, были компоненты от американских компаний, — Зеленский

В северокорейской ракете обнаружили не менее 116 иностранных компонентов, отметил Владимир Зеленский.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В баллистической ракете, которая ударила по Киеву 24 апреля и убила 12 человек, обнаружили по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся в КНДР из-за границы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

"Продолжается выяснение всех деталей относительно ракеты. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи. Недостаточность давления на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", - сообщил Президент в соцсети.

Напомним, что в ночь на 24 апреля РФ запустила по Украине более 200 воздушных целей.

25 апреля в Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому, погибли 12 человек, 87 ранены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.