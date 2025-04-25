Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Работники, которые не использовали все дни своего отпуска, могут получить за него денежную компенсацию. В каких случаях и как это сделать, объяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Когда можно получить компенсацию
компенсация за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпусков выплачивается вместе с зарплатой в день увольнения
для получения компенсации необходимо подать заявление работодателю до последнего дня месяца призыва
если общая продолжительность ежегодного отпуска превышает 24 дня
компенсация выплачивается членам семьи или входит в состав наследства.
Как получить компенсацию по собственному желанию
Подать заявление работодателю
Например, работник имеет 28 дней отпуска: 24 дня — ежегодный основной отпуск и 4 дня — ежегодный дополнительный отпуск. Использовав 24 дня, за оставшиеся 4 дня работник может получить компенсацию.
Кому не выплачивается компенсация
Если работодатель не выплатит компенсацию, ему грозит штраф в размере двух минимальных зарплат за каждого работника (в 2025 году — 16 000 грн).
Куда обращаться, если не выплатили компенсацию
(если вы его член) для переговоров с работодателем
подайте заявление в течение 3 месяцев со дня нарушения права. Комиссия рассматривает заявление до 10 дней. Решение Комиссии должны выполнить в течение 3 дней. В случае невыполнения — обратитесь к государственному или частному исполнителю
можно обратиться сразу или после рассмотрения Комиссией, чтобы оспорить решение. Судебный сбор оплачивать не нужно.
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