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У Києві замінюють теплові мережі, яким уже понад 50 років

07:00, 26 квітня 2025
Лише за останні 3 роки на ділянці, де зараз ведуться роботи, було усунуто 25 пошкоджень.
У Києві замінюють теплові мережі, яким уже понад 50 років
Джерело фото: Київтеплоенерго
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У Києві в межах підготовки до наступного опалювального сезону проведуть заміну теплових мереж на вул. Олени Теліги – там прокладуть 600 метрів сучасних труб замість старих.

Як вказують у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», фахівці замінюють розподільчі тепломережі, які забезпечують теплом і гарячою водою 6 житлових будинків.

«Труби, прокладені понад 50 років тому, вичерпали нормативний термін експлуатації. Лише за останні 3 роки на цій ділянці усунуто 25 пошкоджень. Для підвищення надійності теплопостачання вирішили комплексно замінити зношену ділянку тепломережі», - вказали там.

Під час реконструкції змонтували по 300 метрів труб опалення та гарячого водопостачання. Для тепломережі опалення використовують сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка з вбудованою системою сигналізації про пошкодження. Для гарячого водопостачання – нові металеві труби.

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Київ

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